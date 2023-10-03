У Черкасах під час народження двійні "видавлювали" немовля і воно померло: рідних шокували слова медиків

У Черкасах до іспитового терміну засудили лікарку-акушерку, в якої під час пологів двійні померло одне із немовлят. На суді вона свою провину заперечувала, проте незалежний експерт свідчив проти неї. Батьки дитини та їхні рідні кажуть, що їх шокувало ставлення медиків до новонародженого хлопчика, бо ті нібито навіть пропонували їм відмовитись від дитини, бо вона буде, як "рослина".

Про це йдеться у вироку Черкаського районного суду.

Що сказала акушерка на суді

За даними суду, лікарку звинувачували у тому, що через її недбалість під час народження двійні померло одне із немовлят.

На суді медикиня свою провину визнала лише частково. Вона стверджувала, що робила усе можливе, щоб врятувати немовлят, проте нібито це породілля спочатку відмовилась від кесаревого розтину, а коли він став необхідним, то лікарка не могла самостійно ухвалити таке рішення. Вона додала, що перша дитина народилась природнім шляхом і проблем не виникало. Проте під час народження іншого немовляти сталась прикра ситуація - немовля заплуталось у пуповині.

"Щоб підтвердити свій діагноз, вона звернулася за допомогою до заступника головного лікаря, який був присутній у пологовому відділенні. Після проведення вагінального огляду він підтверджує діагноз і приймається рішення спускатися в операційну. Операційна знаходилася на 4 поверсі. Вони були на 5 поверсі. Від моменту постановлення діагнозу пройшло 14 хвилин, вилучення відбулося дуже швидко, до 3-х хвилин. Кесарів розтин був проведений без особливостей. Дитина була передана лікарю неонатологу для подальшого лікування", - пояснила медикиня у залі суду.

Свідчення обвинуваченої / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Що розповіла мати, яка втратила одного із немовлят

На суді потерпіла жінка розповіла, що на момент пологів вона була у лікарні. Спочатку у неї народився здоровий син, проте під час народження другої дитини їй повідомили, що виникли проблеми.

"Лікар під грудьми тримав однією рукою, а іншою підтримував бік живота і намагався ніби направити дитину чи видавити її; наказували тужитися, на що вона відповідала, що потугів у неї більше немає. Весь цей час вирішували, чи вакуумом робити, чи що, поки не вирішили робити кесарів розтин. Наказали їй перелізти на каталку та доправили в операційний зал. Після всього її розбудила лікарка уже в реанімації і сказала, що її дитина "не жилець", буде як рослина", - йдеться у свідченні матері на суді.

Свідчення потерпілої породіллі / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Після цього немовля відправили до Черкаської обласної дитячої лікарні. Батько дитини купував усі необхідні ліки для порятунку немовляти, проте дитина через місяць померла.

Що кажуть свідки

На суді медики підтвердили, що у їхньому закладі, якщо є ускладнення під час пологів, то лікарям потрібно ухвалити спільне рішення про те, що робити далі.

Мати породіллі ж підтримала свою доньку. Її обурило ставлення медиків до другого немовляти: вона чула розмови, що "краще б немовля померло", також їй пропонували відмовитися від новонародженого, проте вона категорично заперечила такий варіант. Тоді дитину перевели до обласної дитячої лікарні. Вона також зазначила, що у перинатальному центрі усі послуги були платними.

Свідчення матері породіллі / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Батько немовляти підтвердив свідчення своєї дружини та її матері. Він наголосив, що щодня їздив до лікарні, де було немовля, та купував ліки, які рекомендували медики. Проте врятувати дитину не вдалось.

Що сказав експерт

На суді експерт підтвердив версію обвинувачення та батьків, які втратили одного із своїх дітей. Він повідомив, що "операція кесарів розтин після виникнення до неї показів проведена із запізненням, із недотриманням п`ятнадцятихвилинного максимально інтервалу. Викладене вище перебуває у прямому причинному зв`язку з розвитком асфіксії новонародженого, яка призвела до його смерті". Також він звинуватив медиків лікарні у недбалості щодо другого плоду.

Вирок суду

Черкаський районний суд визнав лікарку винною за ч. 2 ст. 140 КК України. Її засудили до 3 років обмеження волі, замінивши реальний термін на іспитовий - 2 роки. Також медикині заборонили їй займатися лікарською практикою 3 роки.

Також Черкаська центральна районна лікарня повинна сплатити батькам майже 20 тисяч грн матеріальної шкоди та 250 тисяч гривень моральної.

Нагадаємо, на Прикарпатті мати трьох дітей втопила немовля.

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