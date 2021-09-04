У Черкасах слідом за бабусею суд арештував і діда госпіталізованого у комі хлопчика

У Черкасах слідом за бабусею суд арештував і діда госпіталізованого у комі хлопчика

Попередньо озвучувалася версія, що хлопчика покусали собаки.

Соснівський суд м. Черкаси обрав запобіжний захід для нерідного діда хлопчика, госпіталізованого у стані коми, у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб.

Рішення оголосив суддя Юрій Рябуха, повідомляє "Укрінформ".

Раніше чоловікові оголосили про підозру за ч. 3 ст. 135 КК України – залишення травмованої дитини у небезпеці. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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