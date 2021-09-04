У Черкасах слідом за бабусею суд арештував і діда госпіталізованого у комі хлопчика

Попередньо озвучувалася версія, що хлопчика покусали собаки.
Соснівський суд м. Черкаси обрав запобіжний захід для нерідного діда хлопчика, госпіталізованого у стані коми, у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб.
Рішення оголосив суддя Юрій Рябуха, повідомляє "Укрінформ".
Раніше чоловікові оголосили про підозру за ч. 3 ст. 135 КК України – залишення травмованої дитини у небезпеці. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Нагадаємо:
- Депутат Черкаської обласної ради, екснардеп Олег Петренко повідомив про знущання над 7-річним хлопчиком. За його даними, в дитини страшна гематома головного мозку. Хлопчик кілька днів був без свідомості. Відірвані губи і погризені тваринами вуха, сліди від гасіння цигарок на тілі.
- Також батько хлопчика із Черкас, якого нібито катувала бабуся, спростував інформацію про знущання над дитиною.
- Проте бабусі дитини вручили підозру через залишення дитини в небезпеці.
- Вона також 60 днів перебуватиме під вартою без можливості внесення застави.