У Черкасах суд звільнив з-під арешту скандального митрополита УПЦ МП Феодосія – подробиці

Соснівський районний суд Черкас змінив запобіжний захід митрополиту Черкаському та Канівському УПЦ МП Феодосію.

Про це повідомила пресслужба суду.

"За результатами розгляду у задоволенні клопотання прокурора відмовлено та застосовано до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання", - йдеться у повідомленні.

Черкаський суд наклав на митрополита Феодосія низку зобов’язань у межах запобіжного заходу до 18 травня. Він має з’являтися до суду за викликом, інформувати про зміну місця проживання чи роботи, уникати контактів зі свідками та не отримувати документи для виїзду за кордон. У разі невиконання умов суд може застосувати жорсткіші обмеження та накласти штраф.

Нагадаємо, під час обшуків СБУ у Черкаській єпархії УПЦ МП у грудні 2023 року правоохоронці знайшли проросійську літературу і прапор так званої "Новоросії".

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