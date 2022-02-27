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У Черкасах та області активізувалися авіаудари: яка ситуація зараз

У Черкасах та області активізувалися авіаудари: яка ситуація зараз

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У Черкасах та області активізувалися авіаудари: яка ситуація зараз

Ситуація контрольована.

У Черкасах ближче до вечора, 27 лютого, активізувалися авіаудари. Окупанти тричі вдарили по місту та один - у Чорнобаївському районі.

Про це повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

За його словами, у цілому, ситуація контрольована. Без паніки. 

"Ми сьогодні підключили 120 камер по місту, дякую міській владі і бізнесу. Розширюємо мережу укриттів. Якщо раптом вас не пускають у приватні торгові центри, школи, офіси, будемо реагувати", - сказав він.

Скічко зазначив, що у громадян були зауваження щодо аптек, завтра вони запрацюють краще. Активний був день в волонтерів, продуктів і харчування вдосталь. 

"Перш ніж щось приносити, просимо зв’язуватися з волонтерами і запитувати. Також до тих, хто пильно стежить і телефонує на 102. Дуже важливо, щоб ви перевіряли інформацію, яку надаєте", - повідомив Скічко.

Він пояснив, що викликів тисячі і опрацювати їх всі важко. Поліція має займатися виявленням реальних ДРГ. 

"В цілому, дякую всім, хто приєднується. Це величезна кількість людей!" - додав голова ОДА.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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