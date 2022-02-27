У Черкасах та області активізувалися авіаудари: яка ситуація зараз

Ситуація контрольована.

У Черкасах ближче до вечора, 27 лютого, активізувалися авіаудари. Окупанти тричі вдарили по місту та один - у Чорнобаївському районі.

Про це повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

За його словами, у цілому, ситуація контрольована. Без паніки.

"Ми сьогодні підключили 120 камер по місту, дякую міській владі і бізнесу. Розширюємо мережу укриттів. Якщо раптом вас не пускають у приватні торгові центри, школи, офіси, будемо реагувати", - сказав він.

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Скічко зазначив, що у громадян були зауваження щодо аптек, завтра вони запрацюють краще. Активний був день в волонтерів, продуктів і харчування вдосталь.

"Перш ніж щось приносити, просимо зв’язуватися з волонтерами і запитувати. Також до тих, хто пильно стежить і телефонує на 102. Дуже важливо, щоб ви перевіряли інформацію, яку надаєте", - повідомив Скічко.

Він пояснив, що викликів тисячі і опрацювати їх всі важко. Поліція має займатися виявленням реальних ДРГ.

"В цілому, дякую всім, хто приєднується. Це величезна кількість людей!" - додав голова ОДА.