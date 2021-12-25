У Черкасах троє курсантів врятували чоловіків, які тонули: фото героїв

Хлопці кинулися на допомогу одразу.

У Черкасах 25 грудня курсанти врятували двох рибалок, які тонули. Хлопці кинулися на допомогу, не роздумуючи.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, курсанти 2 курсу Черкаського інституту пожежної безпеки Денис Коваль, Юрій Нарижний та Сергій Шкуматов, несли службу на навчально-тренувальному комплексі вузу в районі Дахнівки у Черкасах. Раптово почули крики про допомогу з місцевої водойми та одразу кинулися на допомогу.

Хлопці за лічені хвилини добігли до річки і розпочали рятувальну операцію.

"Як з’ясувалось, двоє рибалок перебували в крижаній воді та вже майже не рухались. Курсанти не розгубились і поповзом наблизились до краю пройми, а далі по черзі витягли замерзлих чоловіків. Потерпілим 75-річному та 57-річному рибалкам надали теплий одяг та викликали швидку", - розповіли у відомстві.

З діагнозом "загальне переохолодження" чоловіки перебувають у 3-й міській лікарні.

Рятувальники своєю чергою вкотре звернулися до любителів зимової риболовлі не виходити на тонку та не сталу кригу.

Нагадаємо, на Харківщині 16-річний хлопець та його сусід вивели родину із охопленого полум'ям будинку.

Що робити, якщо людина провалилася під кригу

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