У Черкасах троє курсантів врятували чоловіків, які тонули: фото героїв

Хлопці кинулися на допомогу одразу.
У Черкасах 25 грудня курсанти врятували двох рибалок, які тонули. Хлопці кинулися на допомогу, не роздумуючи.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Так, курсанти 2 курсу Черкаського інституту пожежної безпеки Денис Коваль, Юрій Нарижний та Сергій Шкуматов, несли службу на навчально-тренувальному комплексі вузу в районі Дахнівки у Черкасах. Раптово почули крики про допомогу з місцевої водойми та одразу кинулися на допомогу.
Хлопці за лічені хвилини добігли до річки і розпочали рятувальну операцію.
"Як з’ясувалось, двоє рибалок перебували в крижаній воді та вже майже не рухались. Курсанти не розгубились і поповзом наблизились до краю пройми, а далі по черзі витягли замерзлих чоловіків. Потерпілим 75-річному та 57-річному рибалкам надали теплий одяг та викликали швидку", - розповіли у відомстві.
З діагнозом "загальне переохолодження" чоловіки перебувають у 3-й міській лікарні.
Рятувальники своєю чергою вкотре звернулися до любителів зимової риболовлі не виходити на тонку та не сталу кригу.
Нагадаємо, на Харківщині 16-річний хлопець та його сусід вивели родину із охопленого полум'ям будинку.
Читайте також:
Заступився за жінку: у Києві чоловіка зарізали просто посеред вулиці (фото)
Тарифи на комуналку в Україні від 1 січня: що буде з цінами на газ, опалення, світло та воду
"Просив її не здаватись, бо сили покидали": онколог, який витягнув школярку з-під криги, розповів про порятунок