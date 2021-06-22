У Черкасах затримали міжнародного терориста: фото

Іноземця два роки розшукував Інтерпол.

Під час спецоперації Служби безпеки України в місті Черкаси було затримано іноземного громадянина, який перебував у міжнародному розшуку за причетність до злочинів терористичного характеру. Про це у вівторок, 22 червня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Як встановили оперативники української спецслужби, іноземець переховувався на території України з 2019 року, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на території іншої держави. Його розшук проводився за лінією Інтерполу.

“Наразі до затриманого застосовано тимчасовий арешт терміном 40 діб і поміщено до державної установи “Черкаський слідчий ізолятор” до надходження запиту про його видачу від компетентних органів держави – ініціатора розшуку”, - повідомили в СБУ, не уточнивши на території якої саме країни затриманий скоїв злочини.

Фото: СБУ

Нагадаємо, що раніше працівники Служби безпеки України і поліції викрили мешканця Львівщини, який намагався продати стяг з зображенням Леніна та символікою СРСР. Правоохоронці вважають, що прапор тоталітарного комуністичного режиму міг бути використаний для провокацій.

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