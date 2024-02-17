У Черкасах жінка через сварку з чоловіком здала його авто на металобрухт – як її покарав суд

Мешканку Черкас судили за злочин.
У Черкасах наприкінці 2023 року стався інцидент – жінка посварилася з чоловіком і здала на металобрухт його автомобіль Mitsubishi Space Wagon. Придніпровський районний суд міста 14 лютого виніс їй вирок – п'ять років та один місяць позбавлення волі.
Про це повідомило місцеве видання.
На пункті прийому зловмисниця отримала 4 тисячі гривень. Про те, що автівка їй не належить, жінка не попередила. Експерти ж оцінили шкоду в майже 70 тисяч гривень.
На суді жінка розповіла, що спершу забрала ключі і документи, а потім подзвонила знайомим, щоб забрали автівку на брухт.
Суд визнав її винною. На рішення вплинула ще і попередня судимість зловмисниці та її перебування на випробувальному терміні.
Нагадаємо, на Закарпатті врятували ухилянтів, які 11 годин просиділи на дереві.
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