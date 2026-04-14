- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 359
- Час на прочитання
- 1 хв
У Черкасах через атаку РФ загинув 8-річний хлопчик: є поранені
У Черкасах через падіння уламків дронів пошкоджено чотири багатоповерхівки. Є постраждалі та загиблі.
Увечері 14 квітня російські війська атакували місто Черкаси ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинула дитина, ще кілька людей дістали поранення.
Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
Наслідки атаки на Черкаси
За офіційними даними, сили протиповітряної оборони знешкодили дев’ять ворожих безпілотників над територією області. Внаслідок падіння БпЛА в Черкасах зафіксували пошкодження щонайменше чотирьох багатоповерхових житлових будинків. Рятувальні та комунальні служби продовжують обстеження території.
За інформацією начальника ОВА, від зазнаних травм загинув хлопчик 8 років. Також повідомляється про значну кількість поранених.
«Однак, на жаль, маємо трагічні наслідки в обласному центрі. Від зазнаних травм загинув 8-річний хлопчик. Співчуття рідним… Ще дев’ятеро людей доправлено до лікарні, серед них дитина. Троє місцевих жителів отримали допомогу на місці події», — зазначив Ігор Табурець.
На місцях падіння уламків працюють профільні служби. Очільник області закликав мешканців регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
«Незмінно закликаю всіх реагувати на попередження про небезпеку. Бережіть себе та рідних», — додав він.
Нагадаємо, раніше 14 квітня російська армія завдала ракетного удару по Дніпру. Загинуло щонайменше п’ятеро осіб. Багато травмованих.