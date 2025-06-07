У Черкасах чоловік обікрав та пошкодив могили загиблих захисників

Алея Героїв

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Жителю Черкас, який вчинив наругу над могилами воїнів, що загинули, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України, повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Інцидент трапився на Алеї Героїв. Чоловік, якому лише за кілька днів до цього, 28 травня, було повідомлено про підозру за систематичне психологічне насильство над власним батьком, скоїв черговий злочин — цього разу проти пам’яті загиблих захисників.

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Підозрюваний зірвав з могил двох полеглих воїнів прапори з шевронами спецпідрозділу «КОРД». Крім того, з могили ще одного загиблого він викрав воскову свічку та пам’ятну статуетку, залишену родиною.

Правоохоронці оперативно затримали зловмисника. За рішенням слідчого судді, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває.

Нагадаємо, у селі Калаколове Кіровоградської області двоє підлітків вчинили вульгарну наругу над місцем поховання. Один з них імітував статевий акт біля надгробка, інший знімав це на відео.