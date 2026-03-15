У Черкасах чоловік підірвав гранату: помер до приїзду медиків (фото)

У Черкасах 31-річний чоловік підірвав гранату після домашнього конфлікту. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Про це повідомили у поліції.

За даними правоохоронців, близько 20:30 14 березня на вулиці Надпільній у Черкасах 31-річний чоловік підірвав гранату біля під’їзду житлового будинку.

«Попередньо встановлено, що після домашнього конфлікту чоловік вийшов на вулицю та привів у дію ручну гранату. Від отриманих травм він помер до приїзду медиків», — зазначили у відомстві.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України — ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою самогубство та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

На місці вибуху гранати було вилучено її залишки та передано на експертизу, повідомляють у поліції. Наразі тривають слідчі дії.

