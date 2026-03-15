ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
1 хв

У Черкасах чоловік підірвав гранату: помер до приїзду медиків (фото)

31-річний чоловік підірвав гранату біля під’їзду житлового будинку після сварки вдома.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У Черкасах 31-річний чоловік підірвав гранату після домашнього конфлікту. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Про це повідомили у поліції.

За даними правоохоронців, близько 20:30 14 березня на вулиці Надпільній у Черкасах 31-річний чоловік підірвав гранату біля під’їзду житлового будинку.

«Попередньо встановлено, що після домашнього конфлікту чоловік вийшов на вулицю та привів у дію ручну гранату. Від отриманих травм він помер до приїзду медиків», — зазначили у відомстві.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України — ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою самогубство та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

На місці вибуху гранати було вилучено її залишки та передано на експертизу, повідомляють у поліції. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на Хмельниччині 10-річний хлопчик загинув через вибух гранати в будинку.

Дата публікації
Кількість переглядів
85
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie