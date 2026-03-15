У Черкасах чоловік підірвав гранату: помер до приїзду медиків (фото)
31-річний чоловік підірвав гранату біля під’їзду житлового будинку після сварки вдома.
У Черкасах 31-річний чоловік підірвав гранату після домашнього конфлікту. Від отриманих травм чоловік помер на місці.
Про це повідомили у поліції.
За даними правоохоронців, близько 20:30 14 березня на вулиці Надпільній у Черкасах 31-річний чоловік підірвав гранату біля під’їзду житлового будинку.
«Попередньо встановлено, що після домашнього конфлікту чоловік вийшов на вулицю та привів у дію ручну гранату. Від отриманих травм він помер до приїзду медиків», — зазначили у відомстві.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України — ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою самогубство та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
На місці вибуху гранати було вилучено її залишки та передано на експертизу, повідомляють у поліції. Наразі тривають слідчі дії.
