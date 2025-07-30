У Черкасах чоловік вистрибнув з вікна під час проходження ВЛК: що відомо

мобілізація в Україні

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У середу, 30 липня, у Черкасах під час проходження військово-лікарської комісії військовозобов’язаний вистрибнув з вікна медичного закладу.

Про це повідомили у Черкаському обласному ТЦК та СП.

Внаслідок падіння чоловік отримав тілесні ушкодження, але залишився живим.

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«Медики надають громадянину медичну допомогу, на даний час його життю ніщо не загрожує», — запевнили в ТЦК.

Обставини цього інциденту з’ясовують, проводиться службове розслідування.

Раніше повідомлялося, що під час заходів оповіщення у місті Кропивницькому працівники ТЦК виявили чоловіка, який порушував правила військового обліку. Коли військові встановили його особу та повідомили про порушення, чоловік упав на землю, вдаючи напад епілепсії. Медики підтвердили, що він симулював хворобу.

Тим часом у Миколаєві чоловік, який намагався втекти від ТЦК під час перевірки документів, зістрибнув із мосту та загинув.

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Нагадаємо, міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що мобілізація у 90% відбувається абсолютно нормально. За його словами, всі скандали щодо так званої «бусифікації» — це «невеликий, скандальний відсоток».