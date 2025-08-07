У Черкасах чоловік захопив McDonald’s та влаштував стрілянину: у якому він стані

Поліція затримала зловмисника / © Національна поліція України

Реклама

Чоловік, який стріляв у McDonald’s в Черкасах, отримав травми. Лікарі прогнозів не дають.

Про це повідомили «Суспільне» у медзакладі, до якого його доправили після інциденту.

«У нього різана рана шиї з пошкодженням судин. Тяжкий стан пов’язаний з геморагічним шоком. Він стабілізований, прооперований. Наразі він перебуває у відділенні анестезіології на штучній вентиляції легень, стабілізується. Наразі не можна сказати, що загроза життю минула. Прогноз можна давати за добу», — сказав директор Третьої міської лікарні швидкої допомоги Черкас Олександр Федорук.

Реклама

Нагадаємо, у Черкасах у McDonald’s на вулиці Смілянській невідомий відкрив стрілянину, після чого зачинився в туалеті.

Інцидент стався 7 серпня приблизно об 11:00.

Поліція одразу евакуювала відвідувачів та персонал, оточила територію закладу і запровадила спеціальну поліцейську операцію. За годину спецпризначенці КОРД затримали нападника. Його госпіталізували, інших постраждалих немає.

Джерела ТСН.ua у правоохоронних органах повідомили, що правопорушником, який відкрив вогонь, виявився місцевий житель 1992 року народження на прізвище Бояршинов. За даними джерел у Силах оборони, він є військовослужбовцем, стріляв з невстановленої зброї.