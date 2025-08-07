ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
288
Час на прочитання
1 хв

У Черкасах чоловік захопив McDonald’s та влаштував стрілянину: у якому він стані

Зловмисник після кількох пострілів випадково поранив сам себе та зачинився у вбиральні. Наразі він перебуває у лікарні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Поліція затримала зловмисника

Поліція затримала зловмисника / © Національна поліція України

Чоловік, який стріляв у McDonald’s в Черкасах, отримав травми. Лікарі прогнозів не дають.

Про це повідомили «Суспільне» у медзакладі, до якого його доправили після інциденту.

«У нього різана рана шиї з пошкодженням судин. Тяжкий стан пов’язаний з геморагічним шоком. Він стабілізований, прооперований. Наразі він перебуває у відділенні анестезіології на штучній вентиляції легень, стабілізується. Наразі не можна сказати, що загроза життю минула. Прогноз можна давати за добу», — сказав директор Третьої міської лікарні швидкої допомоги Черкас Олександр Федорук.

Нагадаємо, у Черкасах у McDonald’s на вулиці Смілянській невідомий відкрив стрілянину, після чого зачинився в туалеті.

Інцидент стався 7 серпня приблизно об 11:00.

Поліція одразу евакуювала відвідувачів та персонал, оточила територію закладу і запровадила спеціальну поліцейську операцію. За годину спецпризначенці КОРД затримали нападника. Його госпіталізували, інших постраждалих немає.

Джерела ТСН.ua у правоохоронних органах повідомили, що правопорушником, який відкрив вогонь, виявився місцевий житель 1992 року народження на прізвище Бояршинов. За даними джерел у Силах оборони, він є військовослужбовцем, стріляв з невстановленої зброї.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie