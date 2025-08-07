У Черкасах чоловік зі зброєю захопив McDonald’s: стрілець поранений, що про нього відомо

У Черкасах сталася стрілянина / © Нацполіція у Харківській області

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У Черкасах вдень 7 серпня чоловік зі зброєю захопив ресторан McDonald’s. У закладі харчування пролунали звуки стрілянини.

Джерела ТСН.ua у правоохоронних органах повідомили деталі інциденту.

Як розповіли співрозмовники видання, із закладу харчування, куди увірвався стрілок, евакуювали відвідувачів: «Поранений чоловік і є нападником. Він поранив себе сам. На переговори з ним привозили його дружину. Які були його вимоги — з’ясовуємо».

Реклама

Правопорушником, який відкрив вогонь, виявився місцевий житель 1992 року народження на прізвище Бояршинов. За даними наших джерел у Силах оборони, він є військовослужбовцем, стріляв з невстановленої зброї.

Нагадаємо, інцидент стався на вулиці Смілянській у Черкасах.

Нацполіція офіційно підтвердила стрілянину. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал.

Нагадаємо, поліцейські затримали 36-річного мешканця Дарницького району Києва за стрілянину на вулиці після перегляду спортивної трансляції.

Реклама