У Черкасах чоловік зі зброєю захопив McDonald’s: стрілець поранений, що про нього відомо
У Черкасах чоловік зі зброєю захопив ресторан швидкого харчування McDonald’s та влаштував стрілянину. На переговори довелося доправити його дружину.
У Черкасах вдень 7 серпня чоловік зі зброєю захопив ресторан McDonald’s. У закладі харчування пролунали звуки стрілянини.
Джерела ТСН.ua у правоохоронних органах повідомили деталі інциденту.
Як розповіли співрозмовники видання, із закладу харчування, куди увірвався стрілок, евакуювали відвідувачів: «Поранений чоловік і є нападником. Він поранив себе сам. На переговори з ним привозили його дружину. Які були його вимоги — з’ясовуємо».
Правопорушником, який відкрив вогонь, виявився місцевий житель 1992 року народження на прізвище Бояршинов. За даними наших джерел у Силах оборони, він є військовослужбовцем, стріляв з невстановленої зброї.
Нагадаємо, інцидент стався на вулиці Смілянській у Черкасах.
Нацполіція офіційно підтвердила стрілянину. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал.
