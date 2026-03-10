У Черкасах лікарі врятували 5-річну дитину: що вона проковтнула

Рентген

У Черкаській обласній дитячій лікарні медики провели складне ендоскопічне втручання та врятували життя 5-річній дитині. Малюк проковтнув кілька магнітів із популярного неодимового конструктора.

Про це повыдомили у Черкаській обласній лікарні.

Що відомо про інцидент та операцію

Як стало відомо, дитину доставили до лікарні з ознаками кишкової непрохідності. Усе через звичайний неодимовий конструктор. Під час обстеження з’ясувалося, що причиною стали магніти, які малюк випадково проковтнув під час гри.

Лікарю вдалося видалити чотири магніти без розрізів. Ще один на той момент уже просунувся далі кишківником, але згодом вийшов природним шляхом, що дозволило уникнути складної операції.

Медики пояснюють: неодимові магніти становлять серйозну небезпеку для дітей. Якщо проковтнути кілька магнітів у різний час, вони можуть опинитися в різних частинах кишківника та притягнутися один до одного, стискаючи тканини. Це здатне призвести до порушення кровообігу, некрозу та навіть перфорації кишки.

Лікарі закликають батьків бути особливо уважними, тому що проковтнуті магніти не обов’язково одразу викликають симптоми, проте можуть спричинити тяжкі ускладнення. Якщо маєте підозру, слід негайно звернутися до медиків.

