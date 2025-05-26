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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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4650
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1 хв

У Черкасах — масова сутичка між цивільними чоловіками і жінками та ТЦК (відео)

У Черкасах місцеві проганяли працівників ТЦК, які займалися перевіркою військово-облікових документів.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Скриншот з відео сутички між місцевими і працівниками ТЦК у Черкасах

Скриншот з відео сутички між місцевими і працівниками ТЦК у Черкасах

У Черкасах натовп розлючених чоловіків і жінок напав на працівників ТЦК.

Відео конфлікту з’явилося у Мережі. На кадрах видно, як цивільні чоловіки і жінки стусанами і поштовхами відганяють військових ТЦК до авто. Зрештою, ті, під матюки і обурення, їдуть геть.

Реакція поліції

У поліції Черкас підтвердили, що розпочали кримінальне провадження по цій справі. За словами правоохоронців, інцидент стався сьогодні у Черкасах під час перевірки військово-облікових даних місцевих жителів. Чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП.

«Осіб, які спровокували конфлікт та вчиняли хуліганські дії щодо військовослужбовців ТЦК та СП, поліцейські встановлюють. Проводяться необхідні слідчі та оперативні заходи. Наразі поліцейські встановлюють особи правопорушників, свідків та очевидців», — йдеться в повідомлені.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство».

Черкаський обласний ТЦК та СП інцидент поки не коментує.

Раніше повідомлялося, що у Прилуках на Чернігівщині чоловік напав з ножем на працівника ТЦК у приміщенні військкомату

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