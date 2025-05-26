Скриншот з відео сутички між місцевими і працівниками ТЦК у Черкасах

Реклама

У Черкасах натовп розлючених чоловіків і жінок напав на працівників ТЦК.

Відео конфлікту з’явилося у Мережі. На кадрах видно, як цивільні чоловіки і жінки стусанами і поштовхами відганяють військових ТЦК до авто. Зрештою, ті, під матюки і обурення, їдуть геть.

Дата публікації 21:29, 26.05.25 Кількість переглядів 103 У Черкасах стався масовий кофлікт між цивільними та працівниками ТЦК

Реакція поліції

У поліції Черкас підтвердили, що розпочали кримінальне провадження по цій справі. За словами правоохоронців, інцидент стався сьогодні у Черкасах під час перевірки військово-облікових даних місцевих жителів. Чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП.

Реклама

«Осіб, які спровокували конфлікт та вчиняли хуліганські дії щодо військовослужбовців ТЦК та СП, поліцейські встановлюють. Проводяться необхідні слідчі та оперативні заходи. Наразі поліцейські встановлюють особи правопорушників, свідків та очевидців», — йдеться в повідомлені.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство».

Черкаський обласний ТЦК та СП інцидент поки не коментує.

Раніше повідомлялося, що у Прилуках на Чернігівщині чоловік напав з ножем на працівника ТЦК у приміщенні військкомату

Реклама