У Черкасах п’яний будівельник зрізав балкон разом із собою: деталі курйозу

У Черкасах будівельник впав з висоти разом з балконом

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У Черкасах будівельник на 7 поверсі прикріпив себе до решітки балкона, яку сам же зрізав болгаркою. Горе-працівник отримав численні переломи та опинився у реанімації, проте вижив.

Про це йдеться у вироку Придніпровського районного суду в Черкасах від 1 липня.

Робітник у стані алкогольного сп`яніння неправильно обрав місце кріплення стропи страхувального пояса та закріпився за металоконструкцію огородження балкона, яку сам і зрізав.

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Під час падіння вона потягнула чоловіка за собою вниз. Він упав з висоти 7-го поверху на будівельне сміття, розкидане внизу. Постраждалий зазнав важких травм та опинився у реанімації.

Сам робітник потім розповів, що прийшов на зміну «з бодуна» — перед подією ввечері вживав пиво й горілку. Але запевняв, що на робочому місці більше не пив. Він пояснив, що не закріпився до стіни, бо «треба було шукати перфоратор». Чоловік розраховував, що залізна балка витримає, але вона виявилась гнилою і впала.

За халатність підлеглого покарали директора будівельної компанії.

Як виявилося, монтажникові не провели спеціального навчання, але допустили до робіт з підвищеною небезпекою. Стаж його роботи становив лише 5 днів. Це призвело до тяжких наслідків.

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Тому директора звинуватили в бездіяльності та ігноруванні норм з охорони праці. Суд визнав його винним і призначив йому чотири роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов’язаною з організацією робіт з підвищеною небезпекою або виконувати такі на один рік. Від відбування покарання директора звільнили, призначивши рік іспитового терміну. Окрім того, з нього стягнули приблизно 9 560 гривень на користь держави за проведення експертизи.

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