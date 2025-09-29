У Черкасах під наркозом померла дитина: кого підозрюють

Лікарі та наркоз / © Credits

У Черкасах лікарю-анестезіологу повідомили про підозру у смерті семирічного хлопчика. Трагедія сталася в листопаді 2024 року під час планової операції.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Слідство з’ясувало, що торік у листопаді під час планової операції, яку робили дитині, анестезіолог порушив вимоги інструкції щодо застосування та дозування наркозу. Таким чином медик проявив недбале ставлення до виконання своїх обов’язків. Через це хлопчик помер.

У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели низку експертиз, зокрема й комісійну судово-медичну, які підтвердили виявлені порушення.

Лікарю-анестезіологу повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть малолітнього. Медика відсторонено від виконання професійних обов’язків.

Триває досудове розслідування. Лікарю загрожує до п’яти років обмеження волі або до трьох років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Тернополі стоматолога-хірурга та анестезіолога звинувачують у смерті однорічної дитини після операції з лікування множинного карієсу. Обвинувальний акт вже передано до суду. За даними прокуратури, лікарі не відтермінували операцію під наркозом, незважаючи на результати аналізів, що свідчили про запальні процеси в організмі.