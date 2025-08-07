- Дата публікації
У Черкасах сталася стрілянина у закладі харчування
У Черкасах чоловік влаштував стрілянину. Поліція просить не наближатися до місця інциденту.
У Черкасах сталася стрілянина. Стріляли у закладі громадського харчування.
Про це повідомили у поліції.
Всередині приміщення перебуває чоловік зі зброєю. Персонал та відвідувачів евакуювали.
Слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики перебувають за вказаною адресою.
«Просимо не наближатися до місця інциденту. Деталі згодом», — йдеться у повідомленні відомства.
Очевидці стверджують, що чули звуки пострілів, а сам стрілець зачинився у туалеті.
Нагадаємо, на Одещині 45-річний чоловік застрелив поліцейського, який зупинив його для перевірки документів. У відповідь напарник поліцейського застосував табельну зброю та поранив нападника.