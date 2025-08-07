У Черкасах сталася стрілянина у закладі харчування

© Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

У Черкасах сталася стрілянина. Стріляли у закладі громадського харчування.

Про це повідомили у поліції.

Всередині приміщення перебуває чоловік зі зброєю. Персонал та відвідувачів евакуювали.

Слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики перебувають за вказаною адресою.

«Просимо не наближатися до місця інциденту. Деталі згодом», — йдеться у повідомленні відомства.

Макдрайв перекрито, на місці повно поліції та швидка. Про це пишуть місцеві телеграм-канали

Очевидці стверджують, що чули звуки пострілів, а сам стрілець зачинився у туалеті.

Нагадаємо, на Одещині 45-річний чоловік застрелив поліцейського, який зупинив його для перевірки документів. У відповідь напарник поліцейського застосував табельну зброю та поранив нападника.