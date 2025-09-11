- Дата публікації
-
Укрaїнa
У Черкасах священник УПЦ МП "відбивався" від працівників ТЦК сокирою і балончиком — соцмережі
Священник ударив одного працівника ТЦК сокирою, а другому розпилив в обличчя балончик подразнювальної дії.
У Черкасах священник УПЦ Московського патріархату «відбивався» від військових ТЦК сокирою і газовим балончиком.
Черкаський обласний ТЦК та СП повідомив, що чоловік напав на двох військовослужбовців під час перевірки військово-облікових документів.
«З метою перевірки військово-облікових документів зупинили чоловіка, який відмовився надати будь-які документи і представитися», — йдеться в повідомленні.
У ТЦК стверджують, що громадянин почав поводитися агресивно, на зауваження поліцейського та військовослужбовців не реагував. Потім він різко почав розмахувати пакетом, у якому був предмет, схожий на сокиру.
«Внаслідок цього один з військовослужбовців отримав 2 удари в область голови. Під час затримання зазначеного громадянина останній розпилив балончик дратівливої дії в обличчя іншого військовослужбовця. Після затримання на місце події прибула слідчо-оперативна група та карета швидкої медичної допомоги», — розповіли у військкоматі.
Зазначається, що цей чоловік перебував у розшуку, а також із собоюі, окрім сокири та балончика з рідиною подразнювальної дії, мав предмет, схожий на пістолет. Особу чоловіка у військкоматі не розкривають.
Як уточнює місцевий паблік News Cherkassy, чоловік, який відбивався від ТЦК — священник УПЦ МП.
«За інформацією журналістів, нападник — Андрій Шиманович. Священник — своєрідний православний блогер, що має аудиторію серед прихожан УПЦ МП», — пишуть у пабліку.
Раніше повідомлялося, що священника УПЦ МП мобілізували під час хресного ходу до Почаєва.