Укрaїнa
779
1 хв

У Черкасах священник УПЦ МП "відбивався" від працівників ТЦК сокирою і балончиком — соцмережі

Священник ударив одного працівника ТЦК сокирою, а другому розпилив в обличчя балончик подразнювальної дії.

Дмитро Гулійчук
У Черкасах священник УПЦ МП поранив працівника ТЦК сокирою

У Черкасах священник УПЦ МП поранив працівника ТЦК сокирою

У Черкасах священник УПЦ Московського патріархату «відбивався» від військових ТЦК сокирою і газовим балончиком.

Черкаський обласний ТЦК та СП повідомив, що чоловік напав на двох військовослужбовців під час перевірки військово-облікових документів.

«З метою перевірки військово-облікових документів зупинили чоловіка, який відмовився надати будь-які документи і представитися», — йдеться в повідомленні.

У ТЦК стверджують, що громадянин почав поводитися агресивно, на зауваження поліцейського та військовослужбовців не реагував. Потім він різко почав розмахувати пакетом, у якому був предмет, схожий на сокиру.

«Внаслідок цього один з військовослужбовців отримав 2 удари в область голови. Під час затримання зазначеного громадянина останній розпилив балончик дратівливої дії в обличчя іншого військовослужбовця. Після затримання на місце події прибула слідчо-оперативна група та карета швидкої медичної допомоги», — розповіли у військкоматі.

Зазначається, що цей чоловік перебував у розшуку, а також із собоюі, окрім сокири та балончика з рідиною подразнювальної дії, мав предмет, схожий на пістолет. Особу чоловіка у військкоматі не розкривають.

Як уточнює місцевий паблік News Cherkassy, чоловік, який відбивався від ТЦК — священник УПЦ МП.

«За інформацією журналістів, нападник — Андрій Шиманович. Священник — своєрідний православний блогер, що має аудиторію серед прихожан УПЦ МП», — пишуть у пабліку.

Раніше повідомлялося, що священника УПЦ МП мобілізували під час хресного ходу до Почаєва.

779
