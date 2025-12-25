ТСН у соціальних мережах

У Черкасах уламок ракети впав на кладовище, на Алеї Слави поневічено понад 150 могил (відео)

Пошкоджено Алею Слави в Черкасах через падіння уламка ракети

У Черкасах увечері 24 грудня внаслідок російського ракетного удару уламки ракети впали на територію міського кладовища. Пошкоджено Алею Героїв, поневірене понад 150 поховань.

Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко у Facebook.

Крім того, внаслідок дії уламків і вибухової хвилі було вибито вікна та пошкоджено дахи у двох освітніх закладах, одному гуртожитку, двох багатоповерхових житлових будинках та на двох комунальних підприємствах міста Черкаси.

Кореспондент ТСН Олена Мацюцька розповіла, що у Черкасах люди масово ідуть на місцевий цвинтар, де внаслідок ворожої ракетної атаки у Святвечір було знищено та пошкоджено півтори сотні могил та поховання на Алеї героїв. Черкасці приходять перевірити, чи не понівечило могили їхніх родичів.

«Напередодні чітко в час появи першої зірки на небі, коли люди зібрались у родинному колі, Черкаси було атаковано ракетою. Спрацювала ППО. Від уламків та вибухової хвилі вибило вікна в двох закладах освіти, в гуртожитку, постраждали будівлі гаражного кооперативу. На одній з ділянок кладовища надгробки та пам’ятники просто знесло. Решта розбиті, а хрести погнуті. На Алеї героїв також зруйновано могильні плити. Один з надгробків полеглого Героя посікло уламками. Міська комісія фіксує, які могили пошкоджено, складають списки. Першочергово відновлять поховання на Алеї героїв», — розповіла вона.

Вона розповіла, що Алею слави торкнуло побіжно. «Основні руйнування це стосувалось могил цивільних», — додала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Святвечір Росія завдала удару по міському цвинтарю у Черкасах.

