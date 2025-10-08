ТСН у соціальних мережах

У Черкасах вночі пролунали вибухи

Військові попереджали про атаку безпілотників у регіоні.

Вибухи пролунали у Черкасах

Вибухи пролунали у Черкасах / © Getty Images

У Черкасах в ніч проти 8 жовтня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«У Черкасах та на околицях міста було чутно вибух», — йдеться у повідомленні.

Пізніше журналісти повідомили про повторні вибухи, які, ймовірно, пролунали за межами міста.

Перед вибухами Повітряні сили повідомили, що у напрямку міста прямують ворожі ударні безпілотники.

Раніше повідомлялося, що російські війська масовано атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 8 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

