У Черкасах вночі пролунали вибухи
Військові попереджали про атаку безпілотників у регіоні.
У Черкасах в ніч проти 8 жовтня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
«У Черкасах та на околицях міста було чутно вибух», — йдеться у повідомленні.
Пізніше журналісти повідомили про повторні вибухи, які, ймовірно, пролунали за межами міста.
Перед вибухами Повітряні сили повідомили, що у напрямку міста прямують ворожі ударні безпілотники.
Раніше повідомлялося, що російські війська масовано атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 8 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.