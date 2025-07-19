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У Черкасах жінка заколола шампурем свого чоловіка (фото)
У Черкасах під час відпочинку стався конфлікт між подружжям, який закінчився вбивством чоловіка.
У Черкасах 33-річна жінка під час сварки шампурем вдарила у груди 26-річного чоловіка. Від отриманої травми потерпілий помер на місці.
Про це повідомили у поліції регіону.
Трагедія сталася на одній із баз відпочинку у Звенигородському районі.
«Чоловік та дружина відпочивали у компанії друзів та вживали алкоголь. Згодом між ними виникла сварка, яка переросла у бійку. жЖнка схопила шампур та смертельно поранила ним свого чоловіка», — йдеться у повідомленні відомства.
Зловмисницю затримали у процесуальному порядку відповідно до ст. 208 КПК України.
За скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство триває.
Раніше повідомлялося, що на Київщині під час сімейної сварки сталася трагедія. Старший син облив родичів легкозаймистою речовиною і підпалив. Мати від отриманих травм померла в лікарні.