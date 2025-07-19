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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Черкасах жінка заколола шампурем свого чоловіка (фото)

У Черкасах під час відпочинку стався конфлікт між подружжям, який закінчився вбивством чоловіка.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Жінка вбила свого чоловіка на базі відпочинку

Жінка вбила свого чоловіка на базі відпочинку

У Черкасах 33-річна жінка під час сварки шампурем вдарила у груди 26-річного чоловіка. Від отриманої травми потерпілий помер на місці.

Про це повідомили у поліції регіону.

Трагедія сталася на одній із баз відпочинку у Звенигородському районі.

«Чоловік та дружина відпочивали у компанії друзів та вживали алкоголь. Згодом між ними виникла сварка, яка переросла у бійку. жЖнка схопила шампур та смертельно поранила ним свого чоловіка», — йдеться у повідомленні відомства.

33-річна жінка під час сварки шампурем вдарила у груди 26-річного чоловіка

33-річна жінка під час сварки шампурем вдарила у груди 26-річного чоловіка

Зловмисницю затримали у процесуальному порядку відповідно до ст. 208 КПК України.

За скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство триває.

Раніше повідомлялося, що на Київщині під час сімейної сварки сталася трагедія. Старший син облив родичів легкозаймистою речовиною і підпалив. Мати від отриманих травм померла в лікарні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3433
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