У Черкаській області автівка влетіла у блокпост: водій помер на місці (фото)

У Золотоніському районі Черкаської області легковик в'їхав у блокпост.
Від удару автомобіль відкинуло в дерева та розтрощило, водій загинув на місці.
Про це повідомляє Черкаський обласний центр медичної допомоги та медицини катастроф на своїй сторінці в Facebook.
"Виклик про аварію надійшов зранку. Повідомили, що на в'їзді до села Нехайки водій перебуває в автомобілі непритомним та не дихає. Медики, прибувши на місце події, змушені були констатувати смерть 18-річного хлопця. Травми, які він отримав під час зіткнення, були несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.
Раніше стало відомо, що у Хмельницькій області сталася фатальна ДТП: батько вбив свого 10-річного сина.
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