У Черкаській області батько вистрелив у сина та вчинив самогубство: фото

63-річного чоловіка намагались врятувати медики, проте він помер.
У селі Дмитрівка Золотоніського району Черкаської області 63-річний батько спочатку вистрелив у свого 34-річного сина, а потім вчинив самогубство.
Про це повідомили в Нацполіції Черкаської області.
Правоохоронці повідомили, що трагедія сталась в неділю, 27 червня. Там під час конфлікту батько вистрелив у свого сина. Після скоєного чоловік вчинив самогубство, поранивши себе в шию.
63-річного чоловіка намагались врятувати медики, проте він помер. Про стан потерпілого сина в поліції не повідомляють.
Правоохоронці відкрили провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).
Нагадаємо, у Києві патрульні врятували підлітка від самогубства.