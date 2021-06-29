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У Черкаській області батько вистрелив у сина та вчинив самогубство: фото

У Черкаській області батько вистрелив у сина та вчинив самогубство: фото

ГУ Національної поліції в Черкаській області

63-річного чоловіка намагались врятувати медики, проте він помер.

У селі Дмитрівка Золотоніського району Черкаської області 63-річний батько спочатку вистрелив у свого 34-річного сина, а потім вчинив самогубство

Про це повідомили в Нацполіції Черкаської області. 

Правоохоронці повідомили, що трагедія сталась в неділю, 27 червня. Там під час конфлікту батько вистрелив у свого сина. Після скоєного чоловік вчинив самогубство, поранивши себе в шию. 

63-річного чоловіка намагались врятувати медики, проте він помер. Про стан потерпілого сина в поліції не повідомляють. 

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). 

Нагадаємо, у Києві патрульні врятували підлітка від самогубства. 

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