У Черкаській області батько залишив 7-річну доньку стерегти будматеріали посеред траси

У Черкаській області батько залишив 7-річну доньку стерегти будматеріали посеред траси

Чоловік сказав, що дитині не вистачило місця у машині.

У Черкаській області місцевий житель повідомив поліції, що на узбіччі дороги біля лісу сидить 7-річна дівчинка. Нікого з дорослих поруч дитини не було.

Про це повідомили у поліції регіону.

На місце події виїхала група реагування Уманського райвідділку поліції. Коли поліцейські прибули, дитини не було. Але її знайшли за орієнтуванням.

Дівчинку, разом із залишками будівельних матеріалів, забрав батько. Поліцейські зупинили автомобіль, в якому перебували чоловік і дівчинка. Їх запросили до Уманського райвідділку, аби з'ясувати всі обставини події.

42-річний уманчанин пояснив, що забирав будівельні матеріали на узбіччі траси. Частина не влізла до салону, як і дитина. Чоловік вирішив залишити 7-річну доньку на автодорозі, аби вона приглянула за речами поки він відвезе частину до Умані та не повернеться за нею.

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