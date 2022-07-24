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У Черкаській області чоловік хотів похизуватись гранатою та підірвав себе: фото

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У Черкаській області чоловік хотів похизуватись гранатою та підірвав себе: фото

Фото: ГУ Національної поліції в Черкаській області

У місті Сміла Черкаської області у приватному будинку пролунав вибух.

Через інцидент постраждав 53-річний чоловік, який хотів похизуватись гранатою

Про це повідомили в Нацполіції Черкаської області. 

За даними слідства, 53-річний та 62-річний чоловіки розпивали алкоголь. Під час застілля 53-річний чоловік хотів похизуватись гранатою РГД-5. Тоді пролунав вибух. 

© ГУ Національної поліції в Черкаській області
Фото: ГУ Національної поліції в Черкаській області

53-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до Смілянської центральної районної лікарні.

© ГУ Національної поліції в Черкаській області
Фото: ГУ Національної поліції в Черкаській області

Правоохоронці відкрили провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває слідство. 

© ГУ Національної поліції в Черкаській області
Фото: ГУ Національної поліції в Черкаській області

Нагадаємо, у Маріуполі п'яні "деенерівці" кинули гранату на подвір'я чоловіка, є поранені

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