У Черкаській області чоловік хотів похизуватись гранатою та підірвав себе: фото

У місті Сміла Черкаської області у приватному будинку пролунав вибух.

Через інцидент постраждав 53-річний чоловік, який хотів похизуватись гранатою.

Про це повідомили в Нацполіції Черкаської області.

За даними слідства, 53-річний та 62-річний чоловіки розпивали алкоголь. Під час застілля 53-річний чоловік хотів похизуватись гранатою РГД-5. Тоді пролунав вибух.

Фото: ГУ Національної поліції в Черкаській області

53-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до Смілянської центральної районної лікарні.

Фото: ГУ Національної поліції в Черкаській області

Правоохоронці відкрили провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Фото: ГУ Національної поліції в Черкаській області

Нагадаємо, у Маріуполі п'яні "деенерівці" кинули гранату на подвір'я чоловіка, є поранені.

Читайте також: