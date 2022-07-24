У Черкаській області чоловік хотів похизуватись гранатою та підірвав себе: фото

У місті Сміла Черкаської області у приватному будинку пролунав вибух.
Через інцидент постраждав 53-річний чоловік, який хотів похизуватись гранатою.
Про це повідомили в Нацполіції Черкаської області.
За даними слідства, 53-річний та 62-річний чоловіки розпивали алкоголь. Під час застілля 53-річний чоловік хотів похизуватись гранатою РГД-5. Тоді пролунав вибух.
53-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до Смілянської центральної районної лікарні.
Правоохоронці відкрили провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Нагадаємо, у Маріуполі п'яні "деенерівці" кинули гранату на подвір'я чоловіка, є поранені.
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