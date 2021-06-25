У Черкаській області чоловік подав до суду на кохану за ляпас і образи: як покарали жінку

У Черкаській області чоловік подав до суду на кохану за ляпас і образи: як покарали жінку

Чоловік поскаржився, що через жінку втратив самооцінку і гарний настрій.

У Черкаській області співмешканець подав до суду на жінку за те, що вона впродовж кількох місяців ображала його і навіть дала ляпаса. Чоловік поскаржився, що такі дії коханої завдали йому дискомфорту, негативних переживань, він втратив самооцінку та гарний настрій.

Через це жінка постала перед судом. Їй інкримінували три епізоди домашнього насилля, які вона вчинила впродовж кількох місяців. Один з них, окрім словесних образ, супроводжувався ляпасом співмешканцю. Про це йдеться у вироку Чигиринського суду.

Чоловік скаржився, що жінка систематично вчиняла фізичне та психологічне насильство стосовно нього: ображала його, погрожувала і лаялася в його адрес.

На суді обвинувачена визнала вину та пообіцяла більше так не чинити. Утім чоловік не пробачив кохану і заявив про розрив стосунків.

Суд визнав жінку винною у домашньому насильстві та призначив покарання - позбавлення волі строком на один рік умовно, з іспитовим терміном в один рік.

Нагадаємо, у Чернівцях судитимуть батька, який дав ляпаса сину.

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