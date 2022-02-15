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У Черкаській області діти знайшли труп жінки в каналізаційному колекторі

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У Черкаській області діти знайшли труп жінки в каналізаційному колекторі

pixabay.com

Жінка перебувала у розшуку від 25 січня.

У Смілі (Черкаська область) на вулиці Богдана Хмельницького діти знайшли тіло жінки в каналізаційному колекторі. На вигляд  їй  приблизно 30 років.

Про це пише місцеве видання "Про все".

Речниця поліції Черкащини Зоя Вовк розповіла, що загиблою виявилась місцева жителька. За попередніми даними, слідів насильницької смерті на тілі не знайдено. Ймовірно, покійна не помітила відкритий люк.

Як стало відомо, жінка  перебувала в розшуку. Вона зникла 25 січня. Мала психічні розлади й перебувала на обліку у лікувальному спецзакладі. Відкрито кримінальне провадження. Точну причину смерті з’ясовують експерти.

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Нагадаємо, у Полтавській області у житловому будинку виявили застреленими двох чоловіків 35 та 39 років.

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