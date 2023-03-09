У Черкаській області ґвалтівника дитини знайшли за допомогою квадрокоптера

У Черкаській області затримано 19-річного зловмисника, який зґвалтував дитину. Він ховався від поліції у лісосмузі. З пошуками допомагали військовослужбовці, які підняли в повітря квадрокоптер.

Про це повідомили у поліції регіону.

"2 березня житель Черкаського району напав на 12-річну дівчинку, яка поверталась з магазину додому. Він затягнув її у хащі та вчинив сексуальне насилля. Після чого зловмисник втік до лісової смуги й там ховався від правоохоронців. Негайно після звернення матері до поліції, правоохоронці почали пошукові заходи. Вони разом із військовослужбовцями, за допомогою квадрокоптера, знайшли правопорушника та затримали його згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні відомства.

Затриманому повідомили про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Чоловіку, якому загрожує від восьми до п’ятнадцяти років ув'язнення, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, жителя Тернопільщини засудили до шести років позбавлення волі за розбещення хлопчиків на спортмайданчику. Інцидент стався біля однієї зі шкіл, коли двоє школярів грали у теніс.

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