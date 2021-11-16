У Черкаській області ґвалтівника та вбивцю пенсіонерки знайшли у зашморгу

У Черкаській області ґвалтівника та вбивцю пенсіонерки знайшли у зашморгу

Підозрюваний у злочині переховувався.

У Черкаській області 45-річного жителя села Стеблів знайшли повішеним. Муміфіковане тіло виявили у лісосмузі в селі Шендерівка, Звенигородського району. Чоловіка вже впізнали. Це той, хто підозрювався у злочині.

Про це повідомили у поліції області.

Нагадаємо, у селі Яблунівка Звенигородського району жорстоко вбили 72-річну місцеву жительку. Зловмисник кількома ударами обухом сокири розбив пенсіонерці голову, а потім зґвалтував і підпалив тіло старенької.

У страшному злочині запідозрили 45-річного чоловіка із сусіднього села. Свідки та очевидці розказали поліцейським, що саме він заходив до одинокої бабусі в день її смерті.

Чоловіка, що раніше був судимий за зґвалтування та ряд інших злочинів, одразу подали до розшуку. Його шукали всюди.

Інформацію розмістили в засобах масової інформації та сторінках поліції у соціальних мережах.

“Допомагали правоохоронцям усі небайдужі. Та пошуки не давали жодних результатів. Чоловік зник і більше, протягом п’яти місяців, його ніхто не бачив. Однак поліцейські не припиняли шукати. Тоді припускали, що можливо він виїхав із Черкаської області, або скоїв самогубство”, — розповів начальник Звенигородського відділу поліції Олег Міщенко.

Напередодні чоловіка знайшли повішеним. Наразі проводять експертизи. Слідство триває.

Нагадаємо, що у Кривому Розі за ґрати відправили чоловіка, який в стані алкогольного сп'яніння згвалтував свого пасинка. За це він проведе у в'язниці 10 років.

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