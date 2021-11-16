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У Черкаській області ґвалтівника та вбивцю пенсіонерки знайшли у зашморгу

У Черкаській області ґвалтівника та вбивцю пенсіонерки знайшли у зашморгу

Національна поліція Черкаської області

Підозрюваний у злочині переховувався.

У Черкаській області 45-річного жителя села Стеблів знайшли повішеним. Муміфіковане тіло виявили у лісосмузі в селі Шендерівка, Звенигородського району. Чоловіка вже впізнали. Це той, хто підозрювався у злочині.

Про це повідомили у поліції області.

Нагадаємо, у селі Яблунівка Звенигородського району жорстоко вбили 72-річну місцеву жительку. Зловмисник кількома ударами обухом сокири розбив пенсіонерці голову, а потім зґвалтував і підпалив тіло старенької. 

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У страшному злочині запідозрили 45-річного чоловіка із сусіднього села. Свідки та очевидці розказали поліцейським, що саме він заходив до одинокої бабусі в день її смерті. 

Чоловіка, що раніше був судимий за зґвалтування та ряд інших злочинів, одразу подали до розшуку. Його шукали всюди. 

Інформацію розмістили в засобах масової інформації та сторінках поліції у соціальних мережах. 

 “Допомагали правоохоронцям усі небайдужі. Та пошуки не давали жодних результатів. Чоловік зник і більше, протягом п’яти місяців, його ніхто не бачив. Однак поліцейські не припиняли шукати. Тоді припускали, що можливо він виїхав із Черкаської області, або скоїв самогубство”, — розповів начальник Звенигородського відділу поліції Олег Міщенко.

Напередодні чоловіка знайшли повішеним. Наразі проводять  експертизи. Слідство триває. 

Нагадаємо, що у Кривому Розі за ґрати відправили чоловіка, який в стані алкогольного сп'яніння згвалтував свого пасинка. За це він проведе у в'язниці 10 років.

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