У Черкаській області колишній військовий продавав амуніцію, призначену для ЗСУ

На Черкащині СБУ викрила порушника, який привласнив і продавав військову амуніцію, призначену для ЗСУ.
Організатором злочинної схеми виявився колишній військовий.
Про це СБУ повідомила у Telegram-каналі.
"За даними слідства, злочинну схему з продажу військової амуніції та спорядження організував колишній військовий, мешканець Умані. Ці категорії товарів виготовлялися на українських підприємствах виключно для потреб ЗСУ і були "не для продажу", - йдеться в повідомленні.
Незаконним шляхом зловмисник налагодив зв’язки з виробничими цехами, завдяки чому партія форми та захисного спорядження на загальну суму понад 2 млн гривень замість армії потрапила до рук порушника.
Чоловік продавав ці товари волонтерам, мобілізованим місцевим мешканцям, а також через онлайн-майданчики. Так, під час обшуку правоохоронці вилучили:
- понад 500 комплектів військової форми;
- берці та інше взуття;
- бафи, балаклави, головні убори;
- маскувальні костюми та костюми хімічного захисту;
- партію плитоносок тощо.
Усі вилучені товари передадуть українським захисникам.
Нагадаємо, у Львівській області спецслужба виявила та заблокувала схему незаконного продажу військового спорядження, яке завезли, як гуманітарну допомогу. Зловмисники ввозили бронежилети нібито для потреб армії, а згодом продавали їх для власного збагачення.
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