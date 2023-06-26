В Черкаській області мікроавтобус влетів у припарковану фуру: четверо загиблих (фото)

У Черкаській області на автодорозі "Стрий-Ізварине" в понеділок, 26 червня, сталася смертельна ДТП. В аварії загинуло четверо осіб. Шестеро потерпілих опинилися в лікарні.

Про це повідомили у пресслужбах ДСНС та поліції Черкаської області.

Зазначається, що аварія сталася близько 14:00 біля селища Бабанка Уманського району. За попередньою інформацією, 39-річний водій мікроавтобуса Volkswagen в’їхав у вантажний автомобіль Renault, що був припаркований на узбіччі. Поблизу вантажівки перебував 54-річний водій.

Унаслідок ДТП загинуло чотири особи.

У Черкаській області в аварії загинуло четверо осіб / Фото: Facebook/Управління ДСНС у Черкаській області

"Рятувальним відділенням аварійно-рятувального загону спецпризначення здійснено деблокування тіла чотирьох загиблих із понівеченого авто та одного постраждалого", - йдеться у повідомленні ДСНС.

П'ятеро осіб, серед яких троє неповнолітніх дівчат віком 11, 15, 16 років, та водія автомобіля Volkswagen з різними ступенями тяжкості шпиталізували. Водія мікроавтобуса затримано.

Аварія сталася на автодорозі "Стрий-Ізварине" пообіді 26 червня / Фото: ГУ Національної поліції в Черкаській області

Мікроавтобус влетів у вантажівку на Черкащині, є загиблі / Фото: ГУ Національної поліції в Черкаській області

Аварія біля селища Бабанка на Черкащині забрала життя чотирьох осіб / Фото: ГУ Національної поліції в Черкаській області

Як повідомлялося, ввечері 22 червня у селищі Микуличин Івано-Франківської області сталася смертельна аварія. Водій іномарки не впорався з керуванням і злетів з дороги. Молодик отримав травми, які виявилися несумісні з життям. Він загинув на місці аварії.

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