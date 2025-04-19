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У Черкаській області місцеві напали на військовослужбовця: що відомо
Поліція вже відкрила кримінальне провадження та проводить слідчі дії.
В селі Ятранівка, що на Черкащині, стався напад на військового. Інцидент привернув увагу правоохоронців після публікацій у соціальних мережах.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Черкаській області.
Після перевірки інформації в інтернеті, поліцейські внесли дані про подію до Єдиного обліку заяв та повідомлень. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України — це хуліганство, вчинене із застосуванням спеціально пристосованого предмета.
Правоохоронці вже встановили всіх учасників конфлікту, тривають слідчі дії.
У поліції зазначили, що кожен із фігурантів справи отримає відповідну юридичну оцінку згідно зі зібраними доказами.
Нагадаємо, у Києві, 18 квітня також побили військового. Там група підлітків накинулись на чоловіка та били його руками і ногами. Наразі всіх фігурантів затримано, наймолодшому — 15 років.