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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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939
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У Черкаській області місцеві напали на військовослужбовця: що відомо

Поліція вже відкрила кримінальне провадження та проводить слідчі дії.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
На Черкащині побили військового

На Черкащині побили військового / © ТСН.ua

В селі Ятранівка, що на Черкащині, стався напад на військового. Інцидент привернув увагу правоохоронців після публікацій у соціальних мережах.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Черкаській області.

Після перевірки інформації в інтернеті, поліцейські внесли дані про подію до Єдиного обліку заяв та повідомлень. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України — це хуліганство, вчинене із застосуванням спеціально пристосованого предмета.

Правоохоронці вже встановили всіх учасників конфлікту, тривають слідчі дії.

У поліції зазначили, що кожен із фігурантів справи отримає відповідну юридичну оцінку згідно зі зібраними доказами.

Нагадаємо, у Києві, 18 квітня також побили військового. Там група підлітків накинулись на чоловіка та били його руками і ногами. Наразі всіх фігурантів затримано, наймолодшому — 15 років.

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