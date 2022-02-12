У Черкаській області на Дніпрі відкололась крижина, на якій перебувало до 200 рибалок: подробиці від ДСНС

У Черкаській області на Дніпрі відкололась крижина, на якій перебувало до 200 рибалок: подробиці від ДСНС

На щастя, ніхто не постраждав.

У Черкаській області в акваторії річки Дніпро відкололася крижина, на якій перебувало орієнтовно від 50 до 200 рибалок.

Про це повідомляє ДСНС.

"12 лютого о 10:15 на лінію "101" надійшло повідомлення про те, що в Золотоніському районі, неподалік села Москаленки, в акваторії річки Дніпро відкололася крижина, на якій перебувало орієнтовно від 50 до 200 рибалок. Рибалка, який зателефонував до служби порятунку, розповів, що подія сталась на траверсі насосної станції, крижина дрейфує в напрямку Полтавської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для порятунку людей на місце події було направлено рятувальників-водолазів та водний патруль поліції. Станом на 11:15 двома риболовецькими баркасами до берега було доставлено близько 70 осіб, також близько 100 людей самостійно пішки дісталися берега.

Постраждалих немає, до медичних працівників звернень за допомогою не було.

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