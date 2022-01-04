У Черкаській області на трасі зіткнулися "Таврія" та "ВАЗ": у ДТП загинув чоловік, постраждали дитина та жінка

В обставинах події розбираються правоохоронці.
На Черкащині на трасі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок чого загинув чоловік.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Черкаської області.
Як з'ясувалося, подія сталася на автодорозі "Золотоноша — Черкаси — Сміла — Умань". Там водій автомобіля “Таврія” не надав пріоритету руху та врізався у “ВАЗ”. Внаслідок чого на місці загинув 65-річний кермувальник “Таврії”.
З травмами різного ступеня тяжкості до лікарні також госпіталізували 55-річного водія “ВАЗу” та двох пасажирів: 9-річну дитину та 43-річну жінку.
“За даним фактом слідчі у справах ДТП розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (“Порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами”) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років”, — розповіли в Нацполіції області.
Нагадаємо, що у Києві на Трухановому острові сталася масштабна пожежа: є постраждалі.
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