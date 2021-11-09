У Черкаській області на жінку з дитиною на вулиці напав баран

У Черкаській області на жінку з дитиною на вулиці напав баран

Жінка написала заяву до поліції.

У Золотоноші Черкаської області на жінку, яка йшла з донькою, напав баран. Тварина вибігла з приватного подвір'я і заходилася атакувати перехожих.

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Про це постраждала містянка розповіла у Мережі.

За словами жінки, вони з донькою саме йшли поблизу перехрестя вулиць Баха та Івана Франка, коли зненацька з приватного обійстя вискочив баран і заходився їх бити. Відбитися від тварини жінці з дитиною допоміг чоловік, який проїздив повз.

Потерпіла звернулася до поліції.

"Власники тварин, агресивно відреагували на виклик поліції, заявили: "Нічого страшного, він же не убив Вашу дитину!". А що б було, якби убив?", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві борсук напав на вовка. Тварину забрали зоозахисники, і її прооперували у ветлікарні.

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