У Черкаській області племінник вбив свого дядька та скинув тіло у льох

Чоловіки посварилися між собою.
У Черкаській області під час конфлікту чоловік наніс дядькові тілесні ушкодження, після чого 45-річний потерпілий помер.
Про це повідомили у поліції.
На місце події до села Глибочок виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що між племінником та дядьком виник конфлікт, що переріс у бійку.
29-річний чоловік наніс тяжкі тілесні ушкодження дядькові, після чого 45-річний потерпілий помер.
Наразі зловмисника затримано. Під час слідчих дій вилучено та направлено на експертне дослідження речові докази.
Слідчим за узгодженням з окружною прокуратурою міста Звенигородка затриманому повідомлено про підозру за вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від десяти до 15 років.
Нагадаємо, у Луцьку по вулиці Боженка сталося вбивство. Між сусідами банальна сварка закінчилася трагедією.