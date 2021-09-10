У Черкаській області племінник вбив свого дядька та скинув тіло у льох

У Черкаській області племінник вбив свого дядька та скинув тіло у льох

Чоловіки посварилися між собою.

У Черкаській області під час конфлікту чоловік наніс дядькові тілесні ушкодження, після чого 45-річний потерпілий помер.

Про це повідомили у поліції.

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На місце події до села Глибочок виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що між племінником та дядьком виник конфлікт, що переріс у бійку.

29-річний чоловік наніс тяжкі тілесні ушкодження дядькові, після чого 45-річний потерпілий помер.

Наразі зловмисника затримано. Під час слідчих дій вилучено та направлено на експертне дослідження речові докази.

Слідчим за узгодженням з окружною прокуратурою міста Звенигородка затриманому повідомлено про підозру за вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від десяти до 15 років.

Нагадаємо, у Луцьку по вулиці Боженка сталося вбивство. Між сусідами банальна сварка закінчилася трагедією.

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