У Черкаській області поліція викрила розпусника, який розбещував дитину в Інтернеті

У Черкаській області поліція викрила розпусника, який розбещував дитину в Інтернеті

Тепер чоловікові світить термін.

Правоохоронці викрили жителя Умані, який розбещував дітей в одній із соціальних мереж. Речові докази вилучено. Наразі слідчі розслідують кримінальне провадження.

Про це повідомили у поліції Черкаської області.

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35-річний чоловік в одній із соціальних мереж увійшов у довіру до неповнолітньої, розповсюджував світлини порнографічного характеру, тим самим примушував малолітню до створення зображень порнографічного характеру та ставив питання інтимного характеру.

Під час обшуку у нього виявили та вилучили мобільний телефон, ноутбук зі значною кількістю фото та відеоматеріалів, що містять порнографічний характер та можуть також належати до дитячої порнографії, флеш накопичувачі. Вилучене направили на експертне дослідження.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, у Києві чоловік у школі розбещував восьмирічну школярку.

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