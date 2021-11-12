У Черкаській області померло немовля після того, як мати кілька годин випивала з друзями на вулиці

У Черкаській області померло немовля після того, як мати кілька годин випивала з друзями на вулиці

Жінка виявила дитину мертвою коли прокинулася.

У Черкаській області у селі Тихонівка, Звенигородського району, 21-річна мати виявила мертвою свою 4-місячну дитину після того, як тривалий час випивала зі своїми друзями на вулиці.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Черкаській області.

До поліції зателефонувала 21-річна жінка і повідомила, що її 4-місячна дитина померла. Вона розповіла, що взяла доньку та пішла до друзів, з якими допізна розпивала алкоголь на вулиці. Повернувшись додому, жінка занесла візок із немовлям до хати, лягла спати, а ранком виявила дитину мертвою.

Поліція встановлює обставини смерті немовляти, а 21-річну матір затримали

"Ситуація сталася у селі Тихонівка, Звенигородського району. Причина смерті дитини буде встановлена після висновку проведеного розтину. В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) ККУ слідчим призначені експертизи, проводиться допит матері та свідків цієї події",— прокоментував подію начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області, Михайло Куратченко.

Затриманій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Слідство триває.

Нагадаємо, що у Тернопільській області розшукали жінку, яка в селищі Товсте Чортківського району посеред вулиці залишила немовля. Це - 30-річна місцева жителька, яка разом з чоловіком виховує чотирьох дітей.

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