У Черкаській області продовжують укріплювати "нічию" греблю на річці, яку прорвало добу тому

Небезпеки підтоплення будинків та городів немає.

У селі Маркізівка Залотоніського району Черкаської області добу укріплюють дамбу на річці Золотоношка. Нижню частину шлюзу греблі прорвало увечері 1 січня - ринув потік води завширшки 4 метри та завглибшки до 30 сантиметрів.

Роботи з укріплення дамби проводили вчора та сьогодні. На місці аварії встановили вісім великих бетонних блоків та зміцнили місце прориву 130 мішками з глиною та піском, їх продовжують звозити. Про це пише "Сьогодні". Також хочуть виготовити та встановити своєрідний щит – три дерев'яні заслінки завширшки 5 метрів.

"Загрози підтоплення домоволодінь та городів населення немає. В селах Ковтуни, Мицелівка, Антипівка, які розташовані нижче за течією річки Золотоношка, виставлено пости для контролю рівня води у річці. Проведено оповіщення місцевих жителів. Ситуація контрольована", - повідомили в обласній поліції.

Сьогодні о 17:45 годині до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Черкаській області та Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що в Золотоніському районі, у селі Маркизівка Новодмитрівської територіальної громади, відбулось часткове руйнування нижньої частини шлюзу греблі на річці Золотоношка. Наразі з місця руйнування виходить потік води шириною близько 4 метрів та глибиною близько 30 сантиметрів. Загрози підтоплення домоволодінь та городів населення немає. В селах Ковтуни, Мицелівка, Антипівка, які розташовані нижче за течією річки Золотоношка, виставлено пости для контролю рівня води у річці. Проведено оповіщення місцевих жителів. ❗️Зараз на місці події проводяться заходи для укріплення греблі бетонними плитами. Ситуація контрольована. Просимо громадян зберігати спокій та не панікувати. Продовжуйте святкувати Новий рік, ми дбаємо про вашу безпеку! #черкаси #золотоноша #дснс #поліція Опубліковано Поліція Черкаської області Субота, 1 січня 2022 р.

Дамба перебуває в аварійному стані й фактично нічия, адже раніше нею опікувався місцевий цукровий завод, який збанкрутував. 3 січня має відбутися координаційна нарада, на якій мають вирішити питання щодо укріплення дамби та передавання її на баланс місцевої територіальної громади.

Читайте також: