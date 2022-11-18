У Черкаській області раптом повернули повну заборону на відвідування лісів

На Черкащині знову заборонили відвідувати ліси. З чим пов'язане таке рішення у обласній військовій адміністрації не кажуть.

Про заборону повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Відновлено повну заборону на відвідування лісів на Черкащині. Це стосується і в'їзду до них транспортних засобів (крім транзитних шляхів)", — написав Табурець.

Однак, за його словами, є винятки. Зокрема, до лісів може заїжджати транспорт, що використовується військовими формуваннями, правоохоронними органами, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, постійними лісокористувачами, користувачами мисливських угідь під час виконання своїх повноважень. Крім того, відповідна заборона не поширюється на техніку для лісогосподарських потреб.

Табурець зазначив, що це розпорядження тепер діє на весь період воєнного стану.

Нагадаємо, раніше на Черкащині діяти м'якіші правила щодо відвідування лісів. Зокрема, заборона залишався на відвідування лише деяких з них.

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