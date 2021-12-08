У Черкаській області студенти планували теракт та погрожували масовим розстрілом у коледжі

У Черкаській області студенти планували теракт та погрожували масовим розстрілом у коледжі

У зловмисників вилучено пістолети.

У Черкаській області СБУ запобігла вчиненню терористичного акту в одному з коледжів. Двоє студентів погрожували здійснити масовий розстріл одногрупників. У зловмисників вилучено пістолети.

Про це повідомили в СБУ.

Інформацію щодо підготовки до теракту вони поширили через заборонену в Україні соцмережу "Вконтакте".

За даними слідства, двоє студентів місцевого коледжу через Інтернет поширювали дописи з фото- та відео матеріалами про планування до масового розстрілу одногрупників.

Під час обшуків за місцями проживання, правоохоронці виявили:

два пістолети

комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

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