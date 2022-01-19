У Черкаській області учень "замінував" чотири школи, бо хотів на дистанційне навчання: фото, відео

Поліція розшукала "мінера" та поспілкувалась з його опікунами.
У Черкаській області учень 9 класу "замінував" 4 школи, бо хотів, щоб їхній навчальний заклад перевели на дистанційне навчання.
Про це повідомили в Нацполіції Черкаської області.
Підліток зателефонував до поліції та повідомив про мінування двох шкіл, не вказавши населених пунктів. А тому поліція евакуювала чотири навчальних заклади у Черкасах та Смілі, оскільки там є школи, номери яких вказав хлопець.
Під час перевірки правоохоронці не знайшли вибухівки, проте встановили особу "мінера". Це - учень 9 класу однієї із шкіл у місті Сміла. Підліток пояснив поліції, що повідомив про "замінування" школи, щоб їхній навчальний заклад перевели на дистанційне навчання.
Поліція уже поспілкувалась з опікунами хлопця. Правоохоронці наголосили, що за дії неповнолітніх відповідають їхні батьки.
Нагадаємо:
- У Черкасах та Миколаєві частину шкіл від 18 січня перевели на дистанційне навчання. Це сталося через постійні повідомлення про "замінування".
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