У Черкаській області учень "замінував" чотири школи, бо хотів на дистанційне навчання: фото, відео

У Черкаській області учень "замінував" чотири школи, бо хотів на дистанційне навчання: фото, відео

Поліція розшукала "мінера" та поспілкувалась з його опікунами.

У Черкаській області учень 9 класу "замінував" 4 школи, бо хотів, щоб їхній навчальний заклад перевели на дистанційне навчання.

Про це повідомили в Нацполіції Черкаської області.

Підліток зателефонував до поліції та повідомив про мінування двох шкіл, не вказавши населених пунктів. А тому поліція евакуювала чотири навчальних заклади у Черкасах та Смілі, оскільки там є школи, номери яких вказав хлопець.

ГУ Національної поліції в Черкаській області

Під час перевірки правоохоронці не знайшли вибухівки, проте встановили особу "мінера". Це - учень 9 класу однієї із шкіл у місті Сміла. Підліток пояснив поліції, що повідомив про "замінування" школи, щоб їхній навчальний заклад перевели на дистанційне навчання.

ГУ Національної поліції в Черкаській області

Поліція уже поспілкувалась з опікунами хлопця. Правоохоронці наголосили, що за дії неповнолітніх відповідають їхні батьки.

Нагадаємо:

У Черкасах та Миколаєві частину шкіл від 18 січня перевели на дистанційне навчання. Це сталося через постійні повідомлення про "замінування".

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