У Черкаській області вітчим зґвалтував 12-річну дівчинку: слідство зацікавилось і мамою дитини, і місцевою владою

У Черкаській області вітчим зґвалтував 12-річну дівчинку: слідство зацікавилось і мамою дитини, і місцевою владою

Правоохоронці звинуватили місцеву владу в бездіяльності, яка призвела до трагедії.

У Черкаській області вітчим зґвалтував 12-річну дівчинку: чоловіка вже затримали. Також матір дитини звинувачують у невиконанні батьківських обов'язків.

Про це йдеться у повідомленні Черкаської обласної прокуратури.

За даними слідства, ґвалтівником дитини є її вітчим. Чоловіка вже затримали та відправили у СІЗО. Правоохоронці також повідомили, що у них є дані про те, що мати дитини не виконувала своїх батьківських обов'язків. Через це розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) КК України.

Також через цей випадок обласний прокурор Черкащини Олександр Воронін провів нараду із поліцією та представниками органів місцевої влади, на якій вирішили, що правоохоронці повинні надати правову оцінку бездіяльності службових осіб органів місцевого самоврядування щодо умов навчання й проживання малолітньої дитини та її сестер, перевірити повноту виконання матір’ю обов’язків щодо утримання, виховання та розвитку дітей. Призначено відповідні службові перевірки.

Нагадаємо, під Запоріжжям сусід зґвалтував 12-річну дівчинку.

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