У Черкаській області водій збив дівчинку і намагався вкоротити собі віку

У Черкаській області водій збив дівчинку і намагався вкоротити собі віку

Водій був нетверезим і злякався скоєного.

У Черкаській області нетверезий водій збив дитину й намагався звести рахунки з життям. Дівчинка вижила, а водія встигли врятувати.

Про це повідомляє Про Все.

Подія сталася у селі Ярошівка Черкаської області. Чоловік їхав "Москвичем" і зачепив школярку, яка йшла узбіччям. Дитину відкинуло на землю, а водій втік з місця ДТП.

За кілька годин дружина знайшла його у зашморгу і викликала медиків.

"Дівчинку забрала "швидка". Мене здивувало, що все так швидко сталось, і я зателефонував до поліції. Вже потім дізнався, що винуватець намагався повіситись. Він був п’яним і бачив, що наробив", - розповідає місцевий житель.

До лікарні школярку доправили із забиттями тіла та голови.

"Дитина була у свідомості. В неї забої потиличної ділянки голови, лівої гомілки, правого плеча. Також діагностували закриту черепно-мозкову травму. Зараз вона в задовільному стані. Вирішуємо, аби виписати її на амбулаторне лікування", - розповів лікар-травматолог Шполянської районної лікарні Василь Уманець.

Батьки постраждалої дитини говорять, що претензій до водія не мають.

"Донька розповіла, що йшла узбіччям і її збили. Швидкість була не дуже великою. Тоді була слизька дорога. Добре, що все обійшлося. Що сталось з водієм, не знаю. Він у лікарні. Його дружина все нам компенсує і все буде нормально. Головне, дитина здорова", - розповів батько дівчинки Віталій.

Винуватця ДТП зняли із зашморгу і доправили до лікарні у критичному стані.

"Хворий періодично непритомнів і мав судоми. Як нам пояснили, після конфліктної ситуації він намагався вчинити суїцид. Завдяки його дружині, яка вчасно зорієнтувалась, все закінчилось нормально", - говорить лікар-невролог КНП "Катеринопільська багатопрофільна лікарня" Олександр Анікін.

Ані батьки дівчинки, ані водій правоохоронців не викликали. До поліції звернулися медики, які розповіли, що до них доправили дівчинку після ДТП.

Винуватець аварії пояснив, що самогубством хотів уникнути відповідальності за вчинок. Нині його вже виписали з лікарні. Невдовзі чоловіка можуть притягнути до відповідальності .

Нагадаємо, що у Дніпрі мотоцикліст на повній швидкості збив підлітка. Дитину доправили до лікарні з серйозною травмою.

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