У Черкаській області встановили найкоротшу в Україні комендантську годину

На Черкащині скорочують комендантську годину. Тепер вона триватиме всього 4 години.

Від понеділка, 3 квітня, у Черкаській області комендантська година діятиме від 00:00 до 4:00.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, таке рішення пов'язане з безпековою ситуацією, посівною кампанією та задля нарощування виробничих потужностей.

"Нагадую, що в цей час заборонено бути на вулиці та в інших громадських місцях. За винятком сигналу повітряної тривоги", - додав Табурець.

Нагадаємо, у Києві від 26 березня також скоротили комендантську годину. Тепер вона діятиме від 00:00 до 05:00 щодня.

Крім того, в Полтавській області також скоротили тривалість комендантської години. На всій території регіону вона триватиме від 23:00 до 04:00.

Відповідне рішення ухвалили і в Івано-Франківській області. Там від середи, 29 березня, скорочують тривалість комендантської години – вона діятиме від 00:00 до 05:00.

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