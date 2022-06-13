У Черкаській області жінка кількома ударами ножа відправила чоловіка на той світ

До Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області на спецлінію “102” надійшло повідомлення про вбивство, що сталося у селі Шелепухи.
За фактом вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження.
Про це повідомили у поліції Черкаської області.
Під час огляду місця події слідчі з’ясували, що між чоловіком та жінкою виникла сварка. Не стримавши своїх емоцій, 50-річна жінка схопила ножа та чотири рази вдарила ним свого співмешканця. Від отриманих травм 49-річний чоловік помер на місці події.
Зловмисницю затримали у процесуальному порядку, відповідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі затриманій повідомлено про підозру у вчиненні злочину за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років. Слідство триває.
Нагадаємо, у Київській області чоловік шваброю забив до смерті товариша.
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