У Черкаській області жінка кількома ударами ножа відправила чоловіка на той світ

У Черкаській області жінка кількома ударами ножа відправила чоловіка на той світ

До Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області на спецлінію “102” надійшло повідомлення про вбивство, що сталося у селі Шелепухи.

За фактом вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили у поліції Черкаської області.

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Під час огляду місця події слідчі з’ясували, що між чоловіком та жінкою виникла сварка. Не стримавши своїх емоцій, 50-річна жінка схопила ножа та чотири рази вдарила ним свого співмешканця. Від отриманих травм 49-річний чоловік помер на місці події.

Зловмисницю затримали у процесуальному порядку, відповідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі затриманій повідомлено про підозру у вчиненні злочину за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років. Слідство триває.

Нагадаємо, у Київській області чоловік шваброю забив до смерті товариша.

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