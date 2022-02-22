У Черкаській області жінка народила дитину просто під час руху "швидкої"

У Черкаській області жінка народила дитину просто під час руху "швидкої"

Пологи минули успішно.

На Канівщині (Черкаська область) жінка народила дитину у кареті "швидкої" допомоги.

Про це розповіла "Суспільному" речниця обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

Зі слів Ірини Назарок, 22 лютого близько четвертої години ранку бригада екстреної допомоги отримала виклик про пологи у селі Копіювата.

"У диспетчерську зателефонувала 29-річна вагітна жінка і попросила допомоги, оскільки у неї відійшли води. Туди їхати було близько 20 кілометрів. Втім, дорога місцями непрохідна",- сказала Назарок.

Бригада медиків добралася до місця виклику та забрала вагітну.

"Тільки медики виїхали із села, у жінки почалася активна фаза пологів. Тож фельдшерка допомогла жінці народити в автомобілі під час руху", — розповіла речниця.

"Я дуже хвилювалася. Приїхала, вже були потуги, але сподівалися, що встигнемо довезти. Звісно, переживала: лише водій за кермом і я одна. Це ж не в пологовому, коли є кілька співробітників на допомогу. Добре, що дитина народилась без ускладнень", — додала Валентина.

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Раніше стало відомо, що у Закарпатській області жінка народила сьому дитину у кареті швидкої допомоги.

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