У Черкаській області змінили тривалість комендантської години

Тепер і в обласному центрі, і на території області вона матиме одникову тривалість.

У Черкаській області від четверга, 31 березня, змінюється тривалість комендантської години.

Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Ігор Табурець.

Тепер комендантська година у всій області буде діяти від 21: 30 до 06:00. До слова, раніше такі часові межі були лише в обласному центрі – Черкасах. На решті території регіону від 15 квітня комендантська година тривала від 20:00 до 6:00.

"Це для зручності роботи підприємств, а також проведення посівної кампанії", – наголосив очільник області.

Зазначається, що під час комендантської години суворо заборонено бути на вулиці чи у громадських місцях. Виняток – сигнал тривоги.

До слова, вперше комендантська година почала діяти на усій території Черкаської області 24 лютого - від 22:00 до 6:00. Потім час скоригували.

Як повідомлялося, у Рівненській області затримали понад 400 осіб за порушення комендантської години. Окремі порушники комендантської години отримують повістки до армії одразу на місці.

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