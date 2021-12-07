У Чернігівській області 8 грудня оголошено днем жалоби за загиблими у жахливій ДТП

У Чернігівській області 8 грудня оголошено днем жалоби за загиблими у жахливій ДТП

Усім установам і організаціям рекомендовано цього дня скасувати розважальні заходи.

У Чернігівській області 8 грудня оголосили днем жалоби за загиблими у страшній ДТП. Аварія забрала життя 13 людей.

Про це повідомили у Чернігівській обладміністрації

“У пам’ять про загиблих на території області будуть приспущені державні прапори на будівлях органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. Усім установам і організаціям незалежно від форми власності рекомендовано цього дня скасувати розважальні заходи”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що внаслідок аварії, яка сталася вранці 7 грудня, загинули 13 людей, ще семеро отримали травми різного ступеня тяжкості. На дорозі не розминулися мікроавтобус та вантажівка. Удар був такої сили, що пасажирський транспорт буквально перетворився на купу металу – рятувальникам довелося вирізати тіла людей.

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